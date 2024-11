Bogliasco: Festival diPassaggio con Stefano Disegni

Dall’ufficio stampa del Festival diPassaggio

Proseguono gli appuntamenti tra letture, incontri e performance a Bogliasco con il ricco calendario del Festival diPassaggio che per tutto l’autunno e non solo porta nel borgo autori, letture, incontri e sorprese. Sabato 9 novembre dalle ore 15.00 nella Sala Comunale Berto Ferrari l’ospite sarà il disegnatore satirico, scrittore, autore tv e musicista Stefano Disegni, che presenterà il suo ultimo albo “Al posto loro. Nelle loro pelli, penne, pinne” (BeccoGiallo), in dialogo con Tiziana Nanni.

Cosa accadrebbe in un mondo alla rovescia in cui non fossimo noi a comandare sulla loro sorte, ma gli animali sulla nostra? Con prefazione di Luciano Ligabue, l’albo raccoglie otto episodi in cui i ruoli sono invertiti e al posto loro, degli animali, ci siamo noi. Otto storie che raccontano in modo surreale e comico, ma comunque dettagliato (nulla dei trattamenti descritti è stato inventato), l’indifferenza e la durezza che la nostra specie riserva alle altre. «In questa occasione Stefano ha deciso di ribaltare una prospettiva — del tutto e impietosamente — mettendo noi (nel senso di umani) “al posto loro” (nel senso di animali) – scrive Ligabue nella prefazione – E così troviamo pecore che adottano bambini, umani che vivono sul fondo del mare con pesci turisti che sperano in qualche loro avvistamento, cani che addestrano umani da combattimento, dodi (sempre che esista il plurale di dodo) che sbarcano su un’isola dove gli umani stanno per estinguersi. Allora io qui ci leggo, oltre allo specchio della nostra crudeltà verso i coinquilini di questo pianeta blu, un tema legato all’identità, questione che più centrale non si può in tempi così social».

