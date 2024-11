Bullismo e dipendenze tra i giovanissimi. Incontro all’oratorio di Mazzetta con l’Arma dei Carabinieri

Bullismo, dipendenze. Quando e come i segnali possono essere colti? La domanda se la pone l’oratorio di Mazzetta associato alla parrocchia di San Pietro Apostolo che per il 12 di novembre alle 18.30 organizza un incontro di sensibilizzazione questi delicatissimi temi, ormai sempre più al centro delle cronache quotidiane e che riguardano le fasce più giovani. L’evento del 12 è organizzato assieme all’Arma dei Carabinieri. Per l’occasione sarà presente il Comandante della Stazione di Carabinieri di Mazzetta Maresciallo maggiore Giuseppe Cristiano.

“Parleremo di bullismo – spiegano gli organizzatori -, dipendenze e di come i genitori possono cogliere i primi segnali di pericolo ed intervenire in tempo”. Per informazioni: è possibile contattare il 3474966965.

