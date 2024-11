Calcio/ Il Genoa soffre ma nel recupero ci pensa Vogliacco: 1-1 contro il Como

La girata di Vogliacco e il Genoa strappa un punto contro il Como: al Ferraris è 1-1 al termine di una brutta partita con i rossoblu che però non si sono mai arresi trovato il gol in pieno recupero. Gilardino effettua un cambio rispetto a Parma con Sabelli al posto di Zanoli e poi gli stessi dieci che sono scesi in campo a Parma lunedì sera. Al 4’ la prima azione del Como con Strefezza ma la sua conclusione è stata deviata da un difensore e Leali fa sua la sfera. Nel giro di tre minuti Paz si rende protagonista prima calciando alto e poi impegnando Leali con un bel tiro a giro. Il Genoa fatica a rendersi pericoloso e al primo errore dei rossoblu arriva il vantaggio lariano: Pinamonti perde palla sulla trequarti, Fadera recupera e serve Da Cunha bravo a battere Leali con la sfera che termina all’angolino. Nel giro di un minuto due azioni, una per parte: prima Fadera al 34’ con intervento del portiere rossoblu e poi con Ekhator che prova a superare Reina ma il portiere spagnolo evita il peggio. Nel finale dopo un colpo di testa di Pinamonti deviato c’è il tiro di Maturro parato da Reina.

Nel secondo tempo Gilardino cambia modulo passando a quattro in difesa con Miretti al posto di Martin e al 59’ il Genoa prova a pareggiarla con Pinamonti ma la conclusione è facilmente parata da Reina. Il Genoa soffre dietro e al 67’ va nuovamente sotto con il gol di Cutrone ma l’arbitro annulla per fuorigioco dell’attaccante. E’ il tempo dell’esperienza al Ferraris: fuori Ekhator e Frendrup, dentro Pereiro e Balotelli. Al 77’ altra conclusione di Cutrone ma Leali para senza problemi. Nel finale Strefezza va vicino al raddoppio ma Leali manda in corner e poi c’è un crossi di Paz che attraversa l’area di rigore senza che nessuno dei suoi compagni intervenga. Al 47’ arriva il pareggio del Genoa con Vogliacco: dagli sviluppi di un corner battuto da Miretti il difensore si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e batte Reina in girata. Il Ferraris esplode è 1-1. Si chiude qui, il Genoa va alla sosta con dieci punti e con la speranza di recuperare alcuni elementi fuori per infortunio. Al ritorno al Ferraris altro scontro diretto, domenica 24 novembre contro il Cagliari alle 12.30.

