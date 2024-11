Capotreno accoltellato, il 21enne arrestato: “Mi ha colpito con il manganello, per questo ho reagito”

Genova. E’ stato un lungo interrogatorio, durato circa tre ore, quello reso davanti alla gip Camilla Repetto dal 21enne egiziano Alshahhat Fares, arrestato per aver accoltellato il capotreno Rosario Ventura che lo aveva fatto scendere insieme alla fidanzatina 15enne perché erano senza biglietto e non volevano pagare.

Alshahhat, assistito dall’avvocata Barbara Squassino e da un interprete, ha dato una versione dei fatti molto ricca di particolari anche se in alcuni punti non sarebbe risultata del tutto chiara. E ha accusato il capotreno: “Mentre ci faceva scendere dal treno mi ha colpito con il manganello – ha detto – per questo ho preso il coltello e l’ho colpito”. Altro dettaglio raccontato alla giudice e alla pm Sabrina Monteverde che ha assistito all’interrogatorio è che non era lui ad avere il coltello con sé. “Era nella borsa della mia amica” ha detto riferendosi alla 15enne indagata con lui di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni aggravate dall’uso dell’arma.

