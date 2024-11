Consulta dell’inclusione, presentato il progetto pilota del Peba di Savona: “Piano pronto entro metà 2025”

Savona. Ponte Sandro Pertini, via Paleocapa fino a piazza Mameli, piazza Diaz, corso Italia e piazza Sisto. E’ questa l’area compresa nel progetto pilota del Peba del Comune di Savona presentato nell’ambito della seduta della consulta dell’inclusione.

“La città deve essere accessibile in modo incondizionato a tutti – ha spiegato l’architetto Dario Menichetti dello studio AARC di Livorno incaricato dell’elaborazione del Piano -. Va immaginata come un ecosistema. Bisogna mettere in conto che riusciamo a dare una buona percentuale di risposte, ma non è esaustivo. Non si risolvono totalmente i problemi, banalmente una piattaforma o una pulsantiera potrebbero cozzare con prescrizioni della Soprintenza. Non riusciremo a fare tutto. L’idea è fare in modo che questi nuovi elementi facciano parte integrante della città. Questo progetto pilota rappresenta la filosofia del piano generale”.

» leggi tutto su www.ivg.it