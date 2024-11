Il Genoa riacciuffa il Como all’ultimo respiro, Gilardino: “Portiamo a casa un punto d’oro. Miretti? Va aspettato”

Genova. Dopo un primo tempo sottotono anche sotto l’aspetto mentale, il Genoa ha trovato all’ultimo respiro la rete pesantissima di Vogliacco, che riacciuffa il Como e permette ai rossoblù di fare risultato in questa sfida d’anticipo. Per come si era messa la partita, il punto vale davvero come una vittoria in termini di morale e classifica. Un cambio di modulo tra primo e secondo tempo, con il Grifone ridisegnato dal 3-5-2 del primo tempo al 4-4-2 della ripresa: sono rimasti invariati i problemi in rifinitura, ma sul piano dell’atteggiamento e della copertura del campo qualcosa è migliorato.

“Abbiamo giocato contro una squadra forte. Bisogna dare atto che meritavano più di noi per quello che si è visto in campo, soprattutto nel primo tempo – dichiara Alberto Gilardino in conferenza stampa -. Però un aspetto positivo è che la squadra è rimasta in partita, anche rischiando tanto. Ci abbiamo creduto e messo tutto. bisogna fare un applauso a questi ragazzi. Ci sono giocatori che stanno giocando sempre, non era semplice. 4 punti in due partite. Ci portiamo a casa un punto d’oro, stiamo migliorando sotto alcuni aspetti ma dobbiamo crescere sotto altri aspetti”.

