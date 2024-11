“Il grande vuoto”, agli Impavidi lo spettacolo di Iacozzilli nato da interviste con pazienti e personale delle Rsa

La stagione di prosa al Teatro degli Impavidi prosegue con la pluripremiata regista e drammaturga Fabiana Iacozzilli, che sarà in scena con Il grande vuoto mercoledì 13 e giovedì 14 novembre ore 20.30. Protagonista una madre, ex attrice colpita da una malattia neurodegenerativa, che perde progressivamente la memoria, ricordando solo un monologo del dramma shakespeariano Re Lear.

Iacozzilli – lo scorso anno a Fuori Luogo con La Classe – porta agli Impavidi uno spettacolo in cui l’autrice, “con la sua scrittura ancorata al teatro di figura, la potenza visionaria delle sue macchine sceniche, torna a perlustrare le zone d’ombra della nostra esistenza, a raccontare le nostre aspirazioni, i nostri sogni e i loro fallimenti, la fragilità, la forza e tutta l’energia che ci rende umani”, si legge nella presentazione. Lo spettacolo, in cui la narrazione si fonde con video e riprese dal vivo, è stato scritto a partire da interviste con i pazienti e il personale delle Rsa.

Il grande vuoto ha debuttato a Romaeuropa 2023 ed è una produzione Cranpi, La Fabbrica dell’Attore, La Corte Ospitale e Romaeuropa Festival.

Crediti dello spettacolo

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com