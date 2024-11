Il ministro Abodi a Genova per il match che inaugura il nuovo Palasport: primo “test” per il neo presidente della Regione Bucci

Genova. Primo incontro istituzionale da presidente della Regione Liguria per Marco Bucci, che giovedì pomeriggio ha ricevuto nel palazzo di De Ferrari il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, arrivato a Genova per l’inaugurazione ufficiale del nuovo Palasport.

L’arena sportiva del Waterfront torna infatti ad accogliere il pubblico dopo i lavori di restyling, ospitando il match della nazionale femminile di basket contro la Repubblica Ceca. L’occasione è stata buona anche per discutere di altri progetti legati agli impianti sportivi, in particolare il futuro dello stadio Luigi Ferraris. Ministro e presidente della Regione hanno poi affrontato il tema della promozione dello sport nell’anno di Genova Capitale Europea dello Sport e in vista degli eventi in programma nel 2025, quando la Liguria sarà Regione Europea dello Sport.

