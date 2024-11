“Il Parco sia come un fratello maggiore. Le tariffe dei treni si possono rivedere, il pesce povero è da valorizzare”

Giornate di impegni istituzionali, strette di mano e prime volte per Lorenzo Viviani, neo presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, che questa mattina ha presieduto il suo primo consiglio direttivo. Tra una riunione e l’altra, Viviani ha trovato il tempo per raggiungere la redazione di Città della Spezia, dove è stato protagonista di un’intervista a quattro mani condotta dai giornalisti Fabio Lugarini e Thomas De Luca.

Spezzino, classe 1982, Viviani porta con sé esperienza politica unita a un profondo legame con il mare. Biologo marino di formazione, ha iniziato fin da giovane a lavorare sui pescherecci di famiglia a Monterosso, sviluppando una profonda conoscenza dell’ecosistema marino. Laureato all’Università degli studi di Genova, è diventato comandante di peschereccio e ha partecipato a numerose spedizioni scientifiche, tra cui la prestigiosa XXVIII spedizione in Antartide.

Membro della Camera dei deputati dal 2018 al 2022 è anche consigliere comunale alla Spezia dal 2017.

S’immagini bambino, famiglia Viviani, che a Monterosso riecheggia di caruggio in caruggio, di campanello in campanello. Si sarebbe mai aspettato che un giorno sarebbe diventato il presidente del Parco delle Cinque Terre?

“Iniziai il mio percorso di studi proprio quando nasceva il Parco. L’ho visto formarsi ed è un’istituzione che mi ha sempre affascinato. Vengo da una famiglia di pescatori, lo sapete. Ho lavorato da studente universitario con l’associazione Mare Vivo attraverso la quale mi sono formato sui comportamenti da tenere in questi luoghi, sui regolamenti dell’Area marina protetta. Ma, se mi chiedete di questa nomina, rispondo senza indugi che non avrei mai pensato di poter ambire a così tanto. In questi anni il Parco è sembrato un po’ un corpo estraneo e vorrei invece che, alla fine dei miei cinque anni di presidenza, chi abita qui si senta fortunato di vivere in un territorio dove opera un Parco come questo. E’ un’esperienza che inizia e che mi riempie di orgoglio: c’è molta aspettativa sul territorio proprio perché la mia famiglia è di questi luoghi”.

