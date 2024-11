Il Rally della Lanterna torna a Genova: tutte le chiusure, i divieti di sosta e le modifiche alla viabilità nel weekend

Genova. Si annuncia un fine settimana impegnativa per i residenti della Valbisagno dal punto di vista della viabilità e della sosta. Sabato e domenica va infatti in scena il Rally della Lanterna, che torna nel capoluogo ligure dopo nove anni per celebrare i 40 anni e anche perché rappresenta la finale della Coppa Italia Rally.

Oltre 150 le vetture protagoniste dell’evento, organizzato dalla Federazione con la collaborazione dell’Automobile Club d’Italia. Si parte sabato con lo shakedown, previsto in mattinata nei pressi della frazione di Serino, poi la partenza alle 15.30 da piazza della Vittoria, dove è previsto anche l’arrivo, domenica dalle 17.

