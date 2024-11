Inizio monstre della San Filippo Yepp, battuta anche l’Andora. Torregrossa e Rotiroti: “Gruppo fantastico, ci toglieremo soddisfazioni”

Albenga. L’inizio da sogno in campionato della San Filippo Neri Yepp sta stupendo tutti gli ‘addetti ai lavori’ dela campionato di Prima Categoria e non solo. Un cammino fin qua totalmente inaspettato che, con una partita in meno da giocare, si trovano già ad undici punti conquistati che valgono un solido secondo posto, con una vittoria nel recupero contro il Borgio Verezzi potrebbero diventare 14 e quindi prima posizione.

Domenica si è messo il punto esclamativo a questo inizio da favola, battendo in trasferta l’ormai ex capolista Andora e pareggiando qualche settimana fa con l’Ospedaletti, attuale prima in campionato. Un gruppo molto assodato e completato in estate con innesti di esperienza e di assoluto livello, su tutti Carparelli, Condorelli e Possemato, come punto cardine, fino ad ora, di questa annata.

» leggi tutto su www.ivg.it