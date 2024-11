La cerimonia del Premio Cozzani e l’annuncio: “Un riconoscimento annuale per giovani pittori dedicato a Vaccarone”

Ieri sera in Sala Dante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della terza edizione del Premio Ettore Cozzani, intitolato al letterato, autore ed editore de L’Eroica dal 1911 al 1944. Un pubblico attento e numeroso ha assistito a un evento arricchito da letture, musica, aneddoti e riflessioni, oltre, naturalmente, alle premiazioni. A organizzare, l’associazione Amici di Ettore Cozzani con il sostegno del Comune della Spezia e della Fondazione Carispezia. Al tavolo della ‘regia’, il presidente dell’associazione, Giovanni Pardi, il presidente dell’associazione Amici delle Cinque Terre, Luigi Grillo, e Gabriele Ciardi, factotum della Nuova Eroica.

Il terzo atto del Premio Ettore Cozzani ha voluto premiare la V B del Liceo artistico Cardarelli, che, grazie alla collaborazione della professoressa Linda Ferravante, ha realizzato una serie di opere grafiche pubblicate sull’undicesimo fascicolo della Nuova Eroica (https://lanuovaeroica.altervista.org/). A consegnare la targa e i diplomi, la professoressa Gabriella Tartarini, socia fondatrice dell’associazione e impegnata nel rapporto con le scuole superiori. Premio Cozzani anche per Alice Girotto, per la sua tesi di laurea conseguita all’Università degli Studi di Pisa, dedicata ad un aspetto dell’opera di Ettore Cozzani meno conosciuto, cioè quello invece importantissimo – nella prima metà del ‘900 – di promotore culturale e letterario. “Mi sono immersa con piacere per due anni – ha dichiarato Girotto – in tutto ciò che riguarda Ettore Cozzani, approfondendo questa tematica fondamentale”.

