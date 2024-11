Piazza Manzoni, l’antica “fontana” inglobata da una palizzata. Guidi: “Ragioni di sicurezza”

Genova. In piazza Manzoni scoppia il caso della fontana. O, per meglio dire, dell’abbeveratoio per cavalli realizzato nell’Ottocento sul lato sud che da due giorni è circondato da una palizzata in legno che la rende inaccessibile e nascosta alla vista. Un intervento che non poteva passare inosservato.

La novità è stata segnalata con diverse foto sui social dai cittadini, che hanno subito puntato il dito contro l’inopportunità estetica della recinzione, in mancanza di elementi che aiutassero a chiarire il motivo di “imprigionare” il manufatto in maniera così evidente.

» leggi tutto su www.genova24.it