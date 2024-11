Prima Categoria, l’Old Boys Rensen festeggia la storica vittoria contro il Savona. Mister Rolando: “Per noi significa tantissimo”

Arenzano. Una vittoria con dedica speciale. Domenica pomeriggio l’Old Boys Rensen ha espugnato l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure superando i padroni di casa del Savona con il risultato di 1-2. Per il sodalizio arenzanese è stata una giornata storica: i gol di Gesi e Paini infatti hanno regalato agli arancioneri un’affermazione difficilmente pronosticabile alla vigilia.

Al termine del match, a commentare la prestazione dell’Old Boys Rensen sono stati il presidente Giorgio Miravalle e Alessio Rolando, tecnico del club il quale ha esordito dichiarando: “Per noi la vittoria odierna significa tantissimo. Sono tre punti importantissimi sia per la nostra dimensione che per il nostro campionato. Mi dispiace sinceramente per Lele Cola che è un amico, però sono sicuro che lui e il Savona si rialzeranno”.

