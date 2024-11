Sarzana ha perso 110mila euro del Pnrr per la scuola Mattazzoni, opposizione: “Altri comuni della provincia hanno rispettato i tempi”

Il Comune di Sarzana ha perso un finanziamento di 110mila euro del PNRR per l’ampliamento della scuola Mattazzoni. Fondi che, come comunicato dalla ricognizione della Corte dei Conti di fine ottobre, sono stati tolti per ritardi nella consegna del progetto esecutivo. Al 31 dicembre 2023 infatti risultava ancora in fase di redazione a fronte del forte incremento dei costi rispetto al quadro tecnico-economico iniziale che di conseguenza rendevano insufficienti i fondi stanziati nell’ambito del Piano Nazionale a cui il Comune avrebbe contribuito con 160mila euro del proprio bilancio. Il ritardo ha spinto il Ministero dell’istruzione e del merito a dichiarare al decadenza del finanziamento mentre il Comune ha dovuto attingere a fondi propri (rimodulando le dotazioni al capitolo relativo a rifacimento marciapiedi, adeguamento Peba ed edifici), per coprire il mancato finanziamento comunicato a Palazzo Roderio nel febbraio 2024.

Su quanto illustrato dal recente pronunciamento della Corte dei Conti intervengono oggi Partito Democratico e Sarzana Protagonista che in una nota congiunta commentano: “110.000 euro andati in fumo per un ritardo nella progettazione. Non lo dice la sinistra cattivissima, ma un rapporto della Corte dei Conti. Sarzana ancora una volta fanalino di coda nella provincia spezzina: mentre noi perdiamo per strada 110.000 euro, i comuni di Arcola, Castelnuovo, La Spezia, Levanto, Luni, Riccò del Golfo, Santo Stefano e Varese Ligure portano a casa un tesoretto pari a oltre 11 milioni. Un passo falso che appare ancora più grave alla luce delle segnalazioni con cui spesso le famiglie hanno denunciato, negli anni scorsi, la necessità di rimettere mano al plesso di viale della Pace”. “Queste segnalazioni – aggiungono – non sono state sufficienti a calamitare l’attenzione dell’amministrazione comunale, la quale si nasconde dietro la scusa dell’aumento dei costi delle materie prime: scusa insostenibile visto che gli altri otto comuni della provincia sono riusciti a concludere la progettazione e l’aggiudicazione dei lavori nei tempi previsti e per importi ben più significativi. Ci auguriamo che la giunta comunale e la sindaca, sempre pronti all’auto-celebrazione, abbiano il buon gusto di non ‘festeggiare’ questo risultato con la solita foto d’occasione e il solito commento entusiasta. Ci dispiace che a questo giro sia più difficile inventarsi un colpevole: ‘quelli di prima’, ‘il destino cinico e baro’, ‘le democrazie plutocratiche’. Speriamo che l’ampliamento della Mattazzoni non sia destinato a rimanere lettera morta, come altri cantieri sparsi in giro per la città, segno di un’amministrazione capace talvolta di intercettare risorse ingenti, ma molto meno capace di spenderle: la passerella di via Emiliana – ormai più nota per la cronaca nera, i faraonici nuovi ponti (carraio e ciclopedonale) sul torrente Calcandola in prossimità del Luperi e del Berghini, la dimenticata piscina di S. Caterina, dove non è possibile nemmeno fare un sopralluogo. Sul fronte del PNRR ci dobbiamo aspettare la stessa superficialità? Ritardi e revisioni dei costi penalizzeranno ancora gli investimenti del Comune di Sarzana? Non è dato sapere. Vediamo che gli assessori della giunta Ponzanelli sono molti impegnati sui social e in giro per il mondo a festeggiare la vittoria di Trump. Suggeriamo di rimettere presto i piedi per terra, perché la ricreazione è finita”.

