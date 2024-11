Scegliere scatole ecologiche fa bene all’ambiente e al business delle aziende

In qualsiasi ambito industriale o commerciale ha fatto prepotentemente irruzione il concetto di sostenibilità e, più nello specifico, di packaging sostenibile. Utilizzare prodotti riciclabili, o comunque realizzati con materiali di scarto, è una tendenza diffusa principalmente per la salvaguardia del pianeta, sempre più malato e malconcio. Ma, allo stesso tempo, è un’ottima strategia per guadagnare punti agli occhi dei clienti sempre più attenti alla sostenibilità ambientale. Oggi i consumatori sono particolarmente sensibili verso queste tematiche e quindi prestano grande attenzione ad acquistare non solo prodotti green, ma anche materiali riciclabili.

La direzione intrapresa è ormai chiara, quella della sostenibilità ambientale, e gli ultimi dati dell’industria del packaging in Europa sono incoraggianti. L’Italia si sta muovendo bene, infatti occupa il terzo posto per la gestione dei rifiuti di imballaggio tramite operazioni di smaltimento con una media di 229,9 kg a persona.

