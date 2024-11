Si è spenta Marina Caprioni, spirito libero sempre in prima fila a difesa dei diritti

Si terranno sabato mattina alle 9.30 presso la cappella dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia i funerali di Marina Caprioni, mancata oggi all’età di 64anni. Poi tornerà nella sua Sarzana per la tumulazione presso il cimitero di via Falcinello. Città che le ha sempre voluto bene ricambiando la bontà d’animo, l’impegno sociale e la partecipazione nell’associazionismo che hanno scandito la sua vita di donna di sinistra, pacifista e sempre in prima fila a difesa dei diritti degli ultimi. Uno spirito che non è mai venuto meno nemmeno negli anni più recenti e complicati dalla malattia nei quali ha saputo comunque trasmettere alle persone a lei più vicine l’affetto e l’importanza dell’impegno per il proprio territorio e la tutela dell’ambiente. Valori che le sono sempre stati cari e per i quali ha sempre lottato con tenacia, cultura e rispetto degli altri . Marina lascia il marito Adriano, il figlio Giorgio e il fratello Nicola ai quali in queste ore si stringono tutte le persone che le hanno voluto bene.

