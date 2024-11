Spezzino ieri, oggi e domani: il santerenzino Cassata rinnova fino al 2027

La maglia dello Spezia è quasi una seconda pelle per Francesco Cassata. Nato a San Terenzo, il centrocampista ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio proprio vestendo la maglia delle Aquile, una casacca che per anni ha inseguito. Partito poco più che bambino dalla ‘sua’ Spezia, Francesco ha svolto buona parte del settore giovanile nell’Empoli, prima di passare alla Juventus e affacciarsi al calcio dei grandi. Poi il Sassuolo, i prestiti ad Ascoli e Frosinone, prima della cessione al Genoa. Le partite in Serie A, i primi gol in massima serie, e ancora prestiti, prima a Parma e poi a Terni.

Rientrato in rossoblù nell’estate del 2023, finalmente il sogno diventa realtà. Lo Spezia appena retrocesso lo acquista e per Cassata, che per anni aveva inseguito il ritorno in maglia bianca, non poteva esserci notizia più bella. Gioca e lotta con le unghie e con i denti nello sfortunato scorso anno, in cui scende in campo 31 volte, servendo un assist decisivo a Verde contro il Bari. Lo Spezia si salva, anche grazie al suo carattere e al suo attaccamento, come dimostra nell’ultima partita contro il Venezia, scendendo in campo nel finale nonostante un serio infortunio muscolare patito qualche settimana prima. Il recupero è record, ma per la partita più importante dell’anno Francesco non poteva certo tirarsi indietro.

