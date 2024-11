“Sportello antiviolenza in università”, lo chiedono studenti e docenti dopo il caso del prof di Architettura

Genova. Il professore di Architettura indagato per avere utilizzato delle fotografie di studentesse della sua facoltà per realizzare fotomontaggi pornografici con un programma di intelligenza artificiale rappresenta il “caso più grave ed eclatante” ma è la spia di un “fenomeno radicato e sistemico”: per questo le studentesse e gli studenti dell’Università di Genova, supportati da un gruppo di docenti, chiedono l’apertura di un centro antiviolenza di ateneo. Un progetto su cui, da oltre un anno, è al lavoro anche il Comitato pari opportunità di Unige: le proposte avanzate, però, sono cadute nel vuoto.

Gli universitari oggi, 7 novembre, hanno tenuto un presidio davanti al rettorato, in via Balbi, e chiesto un incontro con il rettore Federico Delfino per presentare la loro richiesta, concreta. “Siamo tra le poche grandi università italiane a non avere uno sportello di questo tipo – dice Erika Sodi, portavoce del collettivo Cambiare Rotta – quello che è accaduto alle ragazze di architettura è solo una parte del problema, recentemente abbiamo lanciato un form anonimo, attraverso i social, in cui chiunque può raccontare situazioni di disagio e abbiamo scoperto casi che risalgono a 10 anni fa, per violenza si intende qualsiasi pressione che un docente o una figura in posizione di potere può esercitare nei confronti di una studentessa, ma anche l’utilizzo di termini inappropriati, l’invio di messaggi poco consoni, apprezzamenti e atteggiamenti di eccessiva disinvoltura, tutto questo va fermato”.

