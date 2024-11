Sportello antiviolenza, muro contro muro tra gli studenti di Cambiare Rotta e Unige

Genova. Difficile il dialogo tra gli studenti universitari del collettivo Cambiare Rotta e l’ateneo sull’attivazione di uno sportello antiviolenza Unige, richiesta avanzata da ragazze e ragazzi dopo il caso del professore di Architettura indagato per aver usato delle foto delle studentesse per realizzare immagini pornografiche. La stessa richiesta di uno sportello antiviolenza – realtà già esistente in altre università italiane – è stata avanzata un anno fa anche dal Comitato pari opportunità dell’ateneo.

Oggi Cambiare Rotta ha organizzato un presidio davanti alla sede del Rettorato, in via Balbi, e una delegazione di manifestanti è stata poi ricevuta dalla prorettrice Nicoletta Dacrema (il rettore Federico Delfino era già impegnato fuori università). La prorettrice ha dichiarato all’Ansa che l’ateneo sta “mettendo a sistema, in sinergia con le istituzioni del territorio, un punto di ascolto dedicato alla violenza di genere, che sarà attivo in tempi molto brevi”.

