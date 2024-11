Vado, all’istituto comprensivo esibizione degli “Young Athletes” di Special Olympics Italia

Vado Ligure. Fa tappa all’istituto comprensivo di Vado Ligure “Young Athletes”, programma di gioco-sport unificato per bambini con e senza disabilità intellettiva dai 2 ai 7 anni d’età, per introdurli al mondo dell’attività motoria prima di poter entrare in Special Olympics all’età di 8 anni, età in cui si possono fare le prime competizioni ufficiali. L’iniziativa si terrà domani, venerdì 8 novembre, presso il “pallone” della Pallavolo Sabazia dalle 9.30 alle 11 circa.

Sin dal suo inizio nel 1968, Special Olympics si è affermata come una importante organizzazione globale che offre allenamento sportivo e opportunità di competizione per bambini e adulti a con disabilità intellettiva. Dal 2005, introducendo il programma “Young Athletes”, Special Olympics può accogliere anche questi piccoli futuri atleti e le loro famiglie. Attualmente nel mondo ci sono più di 163.000 bambini che aderiscono al programma “Young Athletes” in 110 paesi che stanno preparando il loro percorso sportivo e inclusivo in Special Olympics.

» leggi tutto su www.ivg.it