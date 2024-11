Blitz della polizia in Regione: la procura vuole verificare alcuni contratti per i collaboratori di Medusei

Liguria. La squadra mobile della polizia della Spezia nei giorni scorsi si è presentata negli uffici della Regione Liguria su mandato della procura spezzina per un’indagine relativa a undici contratti di consulenza per lo staff del presidente uscente del consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei.

“I contratti sono stati fatti tutti con regolarità, ci sono dei regolamenti e de leggi regionali da rispettare, tutto è stato fatto secondo le norme, sono pronto a chiarire tutto. È un esposto contro di me, questo vorrei che sia chiaro e vorrei sottolineare che è anonimo”, ha detto Medusei all’Ansa. Il politico, ex Lega, è recentemente passato a Fratelli d’Italia ed è stato rieletto in consiglio regionale con il miglior risultato nella circoscrizione Levante.

