Bucci vede direttori Asl e chiede di ripianare conti, critiche da Pd: “Forse non ha chiari veri problemi sanità, servono subito investimenti”

Piani operativi finalizzati al riequilibrio in tempi consoni dei bilanci delle aziende sanitarie locali: li ha chiesti con ieri il neo presidente Marco Bucci ai direttori generali delle Asl liguri in un incontro tenutosi nella sede regionale di Piazza De Ferrari. Richieste che sarebbero state rivolte con risolutezza, paventando la possibilità di commissariamenti in caso di mancato ripianamento. “Pensavamo che la prima riunione sulla sanità di Bucci, come aveva assicurato prima delle elezioni, avesse come priorità un piano organico per l’abbattimento delle liste d’attesa. Invece, la prima cosa che fa, una volta insediato in Regione, con un atteggiamento di totiana memoria, è chiamare i direttori generali e strigliarli sui conti come se la situazione attuale non fosse la conseguenza di scelte, o meglio non scelte di quel centrodestra che oggi Bucci rappresenta in piena continuità”, dichiara in una nota il consigliere regionale Pd Davide Natale, per il quale “forse Bucci non ha chiaro quali siano i veri problemi della sanità ligure e dimentica cosa ha anche detto il presidente dell’Ordine dei medici: che non c’è più nulla da tagliare. Servono invece risorse”. Per Natale “ancora una volta con questa mossa Bucci conferma che il buco di bilancio in sanità di oltre 250 milioni esiste eccome, ed è un problema”. Il Pd interviene anche con la neoeletta consigliera regionale Katia Piccardo, responsabile sanità della segreteria Dem. “Per risolvere i numerosi problemi della sanità ligure servono subito nuovi investimenti – afferma in una nota – invece Bucci pensa di far dimenticare le enormi criticità scaricando la colpa sui direttori generali. Carenza di personale, necessità di nuovi macchinari e soprattutto maggiori fondi sia a livello nazionale che locale devono essere le priorità da affrontare in questa Regione”; Piccardo che parla altresì di “ennesima non azione di Bucci, in perfetta continuità con il suo predecessore”.

