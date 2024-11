Calciomercato, ancora novità in casa Vado e Celle Varazze: ufficializzati due nuovi acquisti

Vado/Celle Ligure/Varazze. Due nuovi acquisti per riscattare degli avvii stagionali non propriamente esaltanti. Vado e Celle Varazze si trovano in due categorie differenti, ma sono svariati gli elementi che accomunano queste due società: in primo luogo l’ambizione, poi il cambio allenatore operato in corsa e, in ultima istanza, la volontà appunto di riscattarsi.

È così che, dopo aver annunciato l’arrivo del difensore ex Albenga e Fossano Filippo Debendetti, la società del presidente Camogli ha reso noto il ritorno in maglia biancoblù di Nicola Morando. “Centrocampista classe ’91 – scrive il club in una nota stampa –, ex giocatore di Sestrese e Praese, è un gradito ritorno tra le nostre fila essendo stato nella scorsa stagione tra i protagonisti della storica promozione della nostra squadra in Eccellenza. Tutta la società dà il bentornato a Nicola augurandogli tutte le migliori fortune e gioie con la nostra squadra.”

