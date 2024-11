Cantiere delle Gavette, le richieste dell’IC Staglieno: “Subito centraline per l’aria e chiarezza sui rischi”

Genova. “Il consiglio richiede un’informazione specifica, continua, dettagliata e documentata circa lo stato dell’area e gli eventuali rischi presenti o emergenti e le misure prese per prevenirli e o ridurli. Si richiede inoltre quale misura di tutela della collettività, il posizionamento di apparecchiature atte a rilevare costantemente la qualità dell’aria e la presenza di sostanze nocive, già posizionati e poi rimossi”.

Con queste parole termina la lunga lettera inviata questo pomeriggio a Comune di Genova, Municipio IV Media Val Bisagno, Asl3, Arpal e in copia anche all’Unicef, da parte del Consiglio d’Istituto dell’IC Staglieno a seguito dei tanti interrogativi che sono sorti in queste settimane dopo il ritrovamento di inquinanti all’interno degli scavi del cantiere nella rimessa delle Gavette, oggi demolita e che diventerà fulcro logistico per i nuovi assi di forza del trasporto pubblico locale. Interrogativi che si sono trasformati immediatamente in timori relativi alla salute delle centinaia di alunni e del personale che frequentano la scuola Mazzini, ubicata a pochi metri dal cantiere, e che – almeno sulla carta – dovrebbe beneficiare della costruzione di una nuova area verde prevista sulla copertura della futura nuova rimessa.

