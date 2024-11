Carcare, sarà di un’ora (e non trenta minuti) la sosta consentita nella nuova zona disco di via Garibaldi

Carcare. Non di trenta minuti ma sarà di un’ora la sosta consentita nella nuova zona disco di via Garibaldi, a Carcare. Il sindaco Rodolfo Mirri precisa che “la giunta è stata subito favorevole all’istituzione di questa regolamentazione nei posti auto che gravitano sul centro storico e che, quindi, per favorire le attività commerciali, devono essere occupati da chi realmente usufruisce dei servizi. Quello che la polizia locale ha stabilito non ci trova d’accordo, ecco quindi che abbiamo deciso di allungare di mezz’ora in modo da non forzare i tempi degli utenti. Verrà modificata pertanto la segnaletica verticale”.

Sull’argomento non sono mancate polemiche, specie sui social, che, però, il sindaco smorza sul nascere: “Questa modifica è stata decisa non certo per le critiche che vengono mosse da chi strumentalizza la situazione, bensì non appena ci si è accorti della necessità di correggere il limite temporale della sosta consentita”.

