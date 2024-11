Chiavari: frana delle Grazie, via al progetto; il Comune pagherà il 50% dei lavori

È ormai diverso tempo che la collina delle Grazie è interessata da un cedimento strutturale che può tramutarsi in eventi franosi improvvisi, soprattutto in corrispondenza di frequenti precipitazioni. In conseguenza da gennaio di quest’anno l’accesso al Santuario è stato interdetto in attesa di un intervento che metta in sicurezza il fronte della collina. Anche lo specchio acqueo sottostante la collina è stato interdetto alle imbarcazioni; solo da qualche settimana il divieto di avvicinamento alla costa è stato ridotto da 200 a 50 metri per consentire l’attività di pesca.

