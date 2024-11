D’Angelo: “Cassata recuperato, ci dovremo adattare al sintetico. E la Juve Stabia è forte”

L’ultima prima della sosta. Luca D’Angelo torna a parlare nell’anti-vigilia della partita dello Spezia, atteso domenica a Castellammare per sfidare l’ostica Juve Stabia, tra le sorprese del campionato. “Ci siamo allenati bene durante la settimana, sappiamo che non sarà una partita semplice. Cassata si è allenato con noi negli ultimi giorni ed è recuperato, mentre Aurelio rientrerà dopo la sosta”, racconta l’allenatore in conferenza. “Tutto è migliorabile, anche noi possiamo farlo. La squadra è conscia di questo e non lesina impegno durante gli allenamenti, dove si migliora di più”.

Una trasferta complessa quella in Campania, resa ancor più complicata dal manto del Romeo Menti, in sintetico: “Per il sintetico dovremo adattarci il prima possibile. La Juve Stabia è una squadra forte, ho visto le partite con Pisa, Sassuolo e Cremonese e mi ha fatto una buona impressione. La Juve Stabia sta bene in campo, è abituata a giocare nel suo stadio dove c’è un tifo clamoroso. Queste caratteristiche ci devono portare a pensare che non sarà semplice, ma siamo in grado di farlo”, prosegue il tecnico, che parla della possibile gabbia attorno a Salvatore Esposito: “Non so come la Juve Stabia affronterà lo Spezia ma abbiamo la possibilità di sopperire nel momento in cui dovessero fare qualcosa di particolare su Esposito e lo stesso Salvatore sta lavorando per ampliare il suo modo di giocare. Lo conoscono, cercano di limitarlo, ma sta imparando a fare differenti cose”.

