“Futuro liguria passa per grande progetto riqualificazione urbana centri storici e borghi a rischio abbandono”

“Il futuro della Liguria riparte dal suo patrimonio immobiliare e transita per un grande progetto di riqualificazione urbana che riguardi i centri storici e abbracci anche i borghi a rischio abbandono che sono in Liguria vere e proprie gemme territoriali”. Ad affermarlo è Emanuele Ferraloro, presidente di Ance Liguria, che, prosegue la nota dell’associazione costruttori, “idealmente lancia oggi una proposta operativa al nuovo governo regionale, su una delle tematiche più delicate, quelle relative all’uso di un territorio molto antropizzato sulla costa e caratterizzato anche in proiezione futura dalla presenza di grandi infrastrutture di mobilità”.

“Abbiamo una fortuna che è anche un merito da riconoscere – osserva Ferraloro –, quella di partire da una posizione di forza: i dati più recenti indicano la Liguria e il comune di Genova, come realtà virtuose riguardo all’uso del suolo. Durante la campagna elettorale regionale abbiamo avuto l’occasione di condividere col presidente della giunta regionale eletto, Marco Bucci, diverse questioni di fondamentale importanza per il comparto edile industriale ligure e evidenziare il decisivo contributo delle costruzioni alla produzione regionale. È venuto il momento di misurarsi sul terreno concreto di un confronto a 360 gradi, che riguardi tematiche come le infrastrutture, l’attenzione alla sicurezza del lavoro, alla necessità di favorire nuove assunzioni, la tutela del territorio, la qualità degli appalti di lavori pubblici, soprattutto attraverso le nuove tecnologie. Temi che, fortunatamente, restano nel dibattito pubblico post elettorale e auspichiamo diventino parte integrante e trainante della futura agenda politica regionale. Il corretto e utile uso del suolo sarà il tema centrale della legislatura regionale”.

