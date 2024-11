Genoa, Vogliacco: “Dedico il gol ai tifosi che ci sostengono come non ho mai visto altrove”

Genova. “Sappiamo di non aver fatto una grande partita a livello tecnico, ma siamo contentissimi per il pareggio. Non abbiamo mai mollato è una base importante”. Alessandro Vogliacco è l’eroe di giornata. Sua la rete del pareggio in extremis dei rossoblù contro il Como.

Il difensore rossoblù lo dedica alla famiglia (“Siamo tanto uniti e fanno tanto per me”), ma anche ai tifosi “che in questo momento delicato potevano contestarci e invece hanno capito il momento, ci stanno sostenendo come non ho mai visto in nessuno stadio e nessuna città, Dobbiamo migliorare per renderli più orgogliosi, li renderemo felici”. Vogliacco è già alla seconda rete stagionale in A dopo quella contro l’Inter ad agosto. Il primo gol aveva prodotto un tatuaggio sulla schiena da parte del fratello. Ora chissà: “Mio fratello è un pazzo, ora se lo fa in faccia magari”.

» leggi tutto su www.genova24.it