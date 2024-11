Il ministro dello Sport Abodi in sopralluogo con il Comune alla Sciorba e all’Andrea Doria

Genova. Questa mattina il ministro dello Sport Andrea Abodi, insieme al vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi e all’assessora allo Sport Alessandra Bianchi è stato in sopralluogo negli impianti sportivi Andrea Doria e Sciorba, interessati dai lavori finanziati dal Pnrr.

“Ringraziamo il ministro per aver voluto dedicare questa mattina alla visita dei due impianti – dicono Piciocchi e Bianchi – dopo l’incontro di ieri in Regione Liguria con il sindaco Marco Bucci in cui abbiamo approfondito con i tecnici gli interventi in corso sull’impiantistica sportiva, oggi è stata l’occasione di vedere direttamente i due cantieri”.

