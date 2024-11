Incontro tra Autorità portuale e compagnie: fumata grigia. C’è tempo sino a fine novembre per salvare le crociere del 2025

Una riunione tesa, quella che si è svolta ieri per fare il punto sul complesso problema del ritardo dei lavori di spianamento del fondale del primo bacino portuale, dell’ingombro dei cassoni del cantiere per la realizzazione del nuovo molo crociere e del rischio che questi aspetti rappresentano per l’ormeggio delle navi da crociera al Molo Garibaldi.

Il problema è noto: senza il dragaggio del fondale dello specchio acqueo esterno a Molo Italia e di fronte alla testa del Garibaldi, le immense navi passeggeri, in particolare quelle che attraccano con la prua verso monte, hanno necessità di manovrare all’interno del primo bacino, ma in quella zona stanno per essere sommersi i cassoni per la costruzione del molo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com