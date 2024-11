La prefetta di Genova in visita al comando provinciale dei vigili del fuoco

Genova. La prefetta di Genova, Cinzia Torraco, ha fatto visita venerdì al comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova.

Nell’occasione le è stata spiegata l’organizzazione del comando, i nuclei specialistici fra cui le immersioni in alto fondale sino a 80 metri di profondità, il sistema di ricerca e soccorso in maceria del nucleo USAR, acronimo di Urban Search and Rescue, il nucleo che si occupa di materie pericolose NBCR e l’organizzazione della centrale operativa che gestisce il soccorso.

» leggi tutto su www.genova24.it