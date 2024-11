Libera e L’égalité ricordano Marina Caprioni: “Il suo impegno vivrà sempre in noi”

“Libera La Spezia, insieme all’associazione L’égalité, con tutta la rete e i volontari si stringono nel dolore per la scomparsa di Marina Caprioni, amica, compagna di viaggio, paladina, passionaria, volontaria, animatrice e sostenitrice di tante battaglie. Grazie, Marina, per il tuo sostegno e il tuo esempio, che non verrà dimenticato ma vivrà nell’impegno di ciascuno di noi”. E’ quanto si legge in una nota congiunta all’indomani della scomparsa della 67enne sarzanese che domattina verrà salutata per l’ultima volta nella cappella del Sant’Andrea della Spezia. Anche il Partito Democratico di Sarzana che, con la federazione spezzina, “si unisce al cordoglio dei familiari, degli amici e dei compagni per la dolorosa scomparsa di Marina Caprioni. La ricordiamo piena di idee e di umanità, creativa e generosa nell’impegno politico e sociale sempre dalla parte di chi ha più bisogno e più difficoltà. Di questa passione civile è testimonianza il calore e la spontaneità con cui tanti in queste ore le stanno rivolgendo un pensiero e un abbraccio. Marina ha incarnato i valori più belli e autentici della Sarzana popolare, democratica e solidale. La sua lezione rimane per noi tutti un punto di riferimento e una bussola”.

