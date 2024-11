Lucia di Lammermoor debutta il 15 novembre al Teatro Carlo Felice, ma è a rischio sciopero

Genova. Dopo l’inaugurazione in collaborazione (ma in trasferta all’Ivo Chiesa) con il Teatro Nazionale, il Teatro Carlo Felice propone come secondo titolo della stagione lirica 2024-2025 uno dei più noti del repertorio di Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor, dramma tragico in tre atti su libretto di Salvatore Cammarano dal romanzo The Bride of Lammermoor di Walter Scott. Ambientata in Scozia alla fine del XVI secolo, ha protagonisti Lucia ed Edgardo, innamorati ma divisi dall’antico odio che regna tra le rispettive famiglie. Tra incontri segreti, inganni e accesi scontri si sviluppa una storia di amore odio, passione e follia.

Il titolo sarà in scena da venerdì 15 novembre alle 20 (turno A) con repliche domenica 17 alle 15 (turno C), venerdì 22 novembre alle 20 (turno B) e domenica 24 novembre alle 15 (turno F). La direzione è affidata a Francesco Ivan Ciampa con regia di Lorenzo Mariani, che nella conferenza stampa di presentazione ha raccontato non solo l’opera e come l’ha voluta interpretare, ma anche la sua vita a tutto tondo: “I miei genitori erano di Lerici, San Terenzo. Mio papà si è trasferito negli Usa, era appassionato di opera e ha studiato canto con Alessandro Bonci. Non è diventato un cantante, ma ha aperto un ristorante poi diventato famoso. Prima era nostromo sulle navi passeggeri e prima dell’ultimo viaggio ha visto al Carlo Felice proprio la Lucia di Lammermoor. Erano gli anni Venti del Novecento”. Mariani ricorda quanto Lucia di Lammermoor abbia rappresentato anche nella letteratura, presa ad esempio anche da Flaubert, che la cita in Madame Bovary, come paradigma di sentimenti e passioni: “Edgardo è il protagonista romantico per eccellenza. Quest’opera suscitava passioni vulcaniche per intensità, sentimenti e passioni. In me ha ha toccato una corda particolare: sento la musica e non sento altro che funerali. Il fratello di Lucia rappresenta il giogo da cui lei vorrebbe liberarsi. Lucia è vittima di una società violenta, gliene combinano tante. Una violenza sulle donne psicologica e sociale che è un tema anche dei nostri giorni. Spesso la Lucia di Lammermoor viene fatta come fiaba romantica e basta. Non è così. In quest’opera ardita occorre saper cantare e recitare insieme”.

