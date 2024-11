Novità ad Alassio: i Giardini di Villa della Pergola aperti anche in autunno ed in inverno

Alassio. I Giardini di Villa della Pergola si preparano a incantare ancora una volta, svelando il loro fascino, anche durante la stagione autunnale e invernale, avvolti da una luce morbida e dorata. Questa la novità che arriva da Alassio per l’autunno e l’inverno.

Le fioriture, la collezione di agrumi in fruttificazione e il foliage saranno protagonisti assoluti colorando i vialetti con tonalità vivaci e diffondendo aromi inebrianti. In un percorso esclusivo che comprenderà aree solitamente non accessibili i visitatori potranno immergersi nei caldi colori autunnali e godere di un’atmosfera intima e suggestiva.

