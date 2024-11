Nuova giunta, Bucci: “Ci sarà un savonese”. Per la Sanità spuntano Brunetto o Vaccarezza

Genova. Nella nuova giunta ci sarà un assessore savonese: “Uno o una, dipende”. A dirlo è il presidente della Liguria Marco Bucci al termine del vertice di maggioranza in Regione convocato per tirare le fila della futura squadra di governo. “Abbiamo fatto molti passi avanti, sono molto contento. Nelle prossime 48 ore faremo sicuramente un’altra riunione per concludere o avvicinarsi sempre più alla fine”, ha aggiunto.

Presenti i leader regionali Edoardo Rixi (Lega), Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Ilaria Cavo (Noi Moderati) e Umberto Calcagno (Udc), in collegamento il vicesegretario di Forza Italia Alberto Cirio. Ma la vera sorpresa è stata l’arrivo di Claudio Scajola, sindaco di Imperia e riferimento dell’area civica nel Ponente. La fumata bianca non è ancora arrivata, quindi, ma potrebbe essere molto vicina. “C’è una buona possibilità” che la squadra sia pronta lunedì, dice il governatore: “Tutti mi dicono che non c’è fretta, io invece ho sempre fretta. Lavoriamo anche domenica sera e lunedì mattina”.

