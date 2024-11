Nuova giunta, Bucci: “Entro lunedì si può chiudere”. Per la Sanità spuntano Brunetto o Vaccarezza

Genova. “Abbiamo fatto molti passi avanti, sono molto contento. Nelle prossime 48 ore faremo sicuramente un’altra riunione per concludere o avvicinarsi sempre più alla fine”. Parole del presidente della Liguria Marco Bucci al termine del vertice di maggioranza in Regione convocato per tirare le fila della nuova giunta.

Presenti i leader regionali Edoardo Rixi (Lega), Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Ilaria Cavo (Noi Moderati) e Umberto Calcagno (Udc), in collegamento il vicesegretario di Forza Italia Alberto Cirio. Ma la vera sorpresa è stata l’arrivo di Claudio Scajola, sindaco di Imperia e riferimento dell’area civica nel Ponente. La fumata bianca non è ancora arrivata, quindi, ma potrebbe essere molto vicina. “C’è una buona possibilità” che la squadra sia pronta lunedì, dice il governatore: “Tutti mi dicono che non c’è fretta, io invece ho sempre fretta. Lavoriamo anche domenica sera e lunedì mattina”.

