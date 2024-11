Pan, Lunaspina e Zelda: amici a quattro zampe all’hospice di Sarzana per la pet therapy

Pan, Lunaspina e Zelda. Tre elementi conosciutissimi all’hospice di Sarzana perché al centro di “Pet Therapy – Quattro zampe per un sorriso” presentato questa mattina in Fondazione Carispezia. Il progetto è stato attivato da Asl 5 in collaborazione con l’associazione La Libellula e sostenuto da Fondazione Carispezia, per interventi assistiti con animali nell’hospice dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. I tre enti sostenitori e promotori non sono nuovi a questa tipologia di supporto alla terapia, infatti, già da tempo alll’hospice di Sarzana gli ospiti possono incontrare i propri animali d’affezione. Alla presentazione hanno partecipato Linda Messini, vicepresidente di Fondazione Carispezia, Paolo Cavagnaro, direttore generale di Asl 5, Monica Ferrari, coordinatrice dell’hospice di ASL5, Franco Campanini, segretario dell’associazione La Libellula.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com