Prima Categoria, il Dego non vuole saperne di mollare. Il presidente Astesiano: “Campo inagibile, ma andiamo avanti”

Dego. Sei punti di penalizzazione sanciti prima che iniziasse in campionato, 11 gol subiti in appena cinque partite, l’ultimo posto in classifica e, come se non bastasse, l’inagibilità del proprio campo. Per utilizzare un eufemismo, non è stato un inizio di stagione propriamente facile per il Dego, società passata dall’esaltazione per la promozione ottenuta la scorsa stagione a dover contare i danni a causa della piena (e conseguente esondazione) del fiume Bormida che ha allagato e praticamente spazzato via il campo sportivo “Rinaldo Perotti”.

A dire la verità, quanto accaduto il 26 ottobre si era già verificato alla metà dello stesso mese: allora però i danni erano stati meno ingenti e, complice il supporto dei cittadini di Dego, la società era riuscita a ripristinare le condizioni necessarie per poter ospitare le partite al “Perotti” in tempi record.

