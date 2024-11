Recco ricorda il 10 novembre 1943, giorno del primo dei bombardamenti che distrussero la città

Recco. Il 10 novembre 1943, durante il Secondo conflitto mondiale, Recco subì il primo di 27 bombardamenti che, in sette mesi, distrussero la città. Per commemorare l’81esimo anniversario di questa tragica data, la città ha organizzato una serie di eventi religiosi e civili.

Le celebrazioni inizieranno sabato 9 novembre con diverse iniziative in ricordo delle incursioni aeree della RAF, che causarono 127 vittime civili e distrussero il 95% degli edifici. Alle ore 21, nella parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Bono, è in programma il concerto della Filarmonica Rossini in memoria dei caduti, seguito dall’intervento del sindaco Carlo Gandolfo. Anche quest’anno, il suono straziante della sirena antiaerea evocherà il ricordo di quei tragici momenti.

