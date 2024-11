Risolto il giallo dell’accoltellato di Certosa: la lite alla Fiumara e il fendente sferrato da un 19enne

Genova. L’arresto del 19enne arrestato e messo ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio per aver dato una coltellata alla schiena era stato un 24enne tunisino, risolve il giallo di Certosa, di cui Genova24 aveva dato notizia all’epoca dei fatti.

Il 24enne infatti, non era stato soccorso sul posto ma era tornato a casa nel suo appartamento in via Pace a Rivarolo (e non Certosa come appreso in un primo momento) la mattina di domenica 13 ottobre. Poi era svenuto visto che il fendente gli aveva perforato un polmone. Era stato il coinquilino a dare l’allarme.

