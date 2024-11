Una passeggiata lungo il canale Lunense per la prevenzione fra paesaggi e assaggi a chilometro zero

Il Consorzio Canale Lunense e la Lilt La Spezia saranno protagonisti domenica 10 novembre di una giornata dedicata alla prevenzione del tumore femminile, con il sostegno di Coldiretti Donne, Cai La Spezia, Soccorso Alpino La Spezia, il patrocinio dei Comuni di Santo Stefano e Sarzana e il supporto della delegazione femminile della Protezione Civile di Sarzana.

Si parte passeggiando. Il ritrovo è alle ore 10 alla sede del Consorzio Canale Lunense in via Paci 2, Sarzana, proprio di fronte al vecchio ospedale. Il percorso si snoda lungo il tracciato attrezzato del Canale Lunense, attraversando la campagna sarzanese in direzione nord-nordovest. I partecipanti supereranno il rigagnolo Falcinello per arrivare a Ponzano Magra, dove sorge il suggestivo complesso dell’ex Ceramica Vaccari.

