Circa 850mila euro di biglietti di accesso alla Via dell’Amore venduti nei mesi di agosto e settembre scorsi. Una somma di cui una recente determina il Parco nazionale delle Cinque Terre ha disposto la liquidazione al favore del Comune di Riomaggiore, nel cui territorio ricade il celebre percorso a picco sul mare, l’accesso al quale è acquistabile online e sul posto come quota aggiuntiva applicata ad ogni tipologia di Cinque Terre Card. Accesso che al momento, com’è noto, non è consentito. Riaperta integralmente lo scorso fine luglio, la Via dell’Amore è tutt’ora nuovamente chiusa dopo il distacco di detriti e rocce cagionato nelle scorse settimane dal maltempo, con il danneggiamento di una barriera paramassi e della galleria sottostante, colpita da un masso; episodio avvenuto a fine ottobre, a percorso chiuso causa allerta meteo. Riaprire al pubblico entro Natale – dopo l’esecuzione di lavori finanziati proprio con la bigliettazione – l’orizzonte che Comune di Riomaggiore e struttura commissariale della Regione Liguria avevano delineato al termine della prima fase di verifiche tecniche sulla Via. I biglietti che erano stati acquistati per accedere al percorso nei giorni successivi a quest’ultima chiusura saranno rimborsati, si informa sul sito dedicato.

L’articolo Via dell’Amore, 850mila euro da biglietti agosto e settembre proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com