Anziana investita sulla Variante a Sarzana, è grave

Una donna di 78 anni è ricoverata in gravi condizioni al Sant’Andrea della Spezia dopo essere stata investita nel tardo pomeriggio sulla Variante Aurelia a Sarzana. L’anziana, originaria di Luni, è stata travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada nei pressi di Scarpe&Scarpe. Nell’impatto con l’auto ha riportato gravi traumi alla testa e in altri punti del corpo, che hanno reso necessario il trasporto in codice rosso al Pronto Soccorso spezzino. I soccorsi sono stati subito prestati da 118 e Pubblica Assistenza di Sarzana mentre sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia Locale che ha svolto tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto ma anche per regolare il traffico che è rimasto in parte bloccato in un orario particolarmente critico per la viabilità.

