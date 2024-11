Bergeggi, anticipata la corsa del mattino della linea 37. La minoranza: “Così gli alunni delle medie non arriveranno più in ritardo a scuola”

Bergeggi. Il gruppo consiliare di minoranza Cambiamo Bergeggi comunica che “da lunedì 11 novembre 2024 la corsa della linea 37 in partenza da Savona P.zza Mameli per Bergeggi delle ore 7:20 verrà anticipata alle ore 7:05, mentre la corsa della linea 37 in partenza da Bergeggi Torre del Mare per Vado Ligure delle ore 7:45 verrà anticipata alle ore 7:30”.

“Così finalmente si è risolto l’annoso problema degli alunni delle Scuole Medie che arrivano sempre 20 minuti oltre l’orario di inizio delle lezioni e, ad oggi, a causa della deviazione per l’interruzione del transito sull’Aurelia a Vado Ligure, il ritardo era arrivato a 35 minuti, rendendo impossibile poter usufruire della corsa”, aggiungono.

