Un uomo di 49 anni è stato portato d’urgenza al Sant’Andrea della Spezia dopo essere caduto da una pianta d’ulivo. Stando a quanto appreso il 49enne era in compagnia dei familiari e nel terreno di proprietà per la raccolta delle olive. Improvvisamente avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra. La famiglia non ha esitato a chiamare i soccorsi. L’episodio risale alla mattinata, sopra a San Venerio e sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e Delta 1 del 118. L’uomo ha riportato traumi alla testa e al torace. Una volta stabilizzato sul posto è stato portato in codice rosso, quello di massima gravità, per poi essere trattato d’urgenza nella shock room del Sant’Andrea.

L’articolo Cade da una pianta d’ulivo: portato in shock room proviene da Città della Spezia.

