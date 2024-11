Calcio/ Pisa – Samp 3-0: Doria senza idee e gioco, crollo in casa della capolista

All’Arena Garibaldi partita senza storia: la Sampdoria crolla contro il Pisa perdendo 3-0 con un gol realizzato per tempo da parte della formazione di casa che resta prima in classifica. Per i blucerchiati è notte fonda oltre alla seconda sconfitta consecutiva. Qualche cambio di formazione per Sottil: Vulikic al posto di Riccio, Depaoli che torna a destra e Giordano al posto di Ioannou.

Il Pisa parte forte e crea due occasioni tra l’11 e il 16’: prima Lind impegna Vismara che respinge di piede e poi Tourè manda fuori. Al 22’ la prima tegola per Sottil, si ferma Coda per infortunio e al suo posto dentro Borini fin qui poco utilizzato dal tecnico. I padroni di casa per dimostrano il loro valore e al 38’ vanno meritatamente in vantaggio: Lind sfrutta un rinvio sbagliato di Kasami e batte Vismara realizzando di faccia per l’1-0. Nel finale una conclusione per parte, prima Tourè che manda a lato e poi Akinsamiro che prova a svegliare i suoi ma la sfera finisce a lato.

