Calcio, Savona. Sul taccuino di Barone tanti nomi, il più caldo è Alessandro Damonte

Nessun nome, ma la volontà di rinforzare ulteriormente il Savona da parte della società c’è. Lo conferma il direttore sportivo Alessio Barone a margine della vittoria 2 a 0 sulla Rossiglionese. “Ci guarderemo intorno sul mercato in generale. La società si muoverà se ci sarà l’opportunità di migliorare la squadra anche perché sappiamo qual è l’obiettivo. Abbiamo perso qualche punto per strada ma ci crediamo e cercheremo di fare il massimo. Sì, il telefono è attivo”.

Ma quali sono i giocatori che potrebbero rinforzare il Vecchio Delfino? Partendo dalla notizia quasi certa, mancherebbe solo l’ufficialità per vedere Alessandro Damonte in biancoblù. Il forte esterno proviene dal Celle Varazze. Tanta corsa e qualità sulla fascia e giocatore perfetto per il 3-4-3 che sta impiegando mister Cola.

