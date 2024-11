Giunta regionale, Natale e Arboscello (PD): “Non servono tappabuchi, ma politiche a sostegno del territorio mancate in questi anni”

Savona. “La provincia di Savona non ha bisogno di un rappresentante del territorio scelto per riempire una casella e poter dire, ‘ce l’ho’, se poi mancano politiche a sostegno del territorio che lo accompagnano”. Così Davide Natale segretario PD Liguria e Roberto Arboscello consigliere regionale del Partito Democratico dopo la rassicurazione del presidente di Regione Marco Bucci sulla presenza di un assessore savonese in giunta.

“Il territorio – proseguono – non ha bisogno di bandierine-tappabuchi ma rappresentanti autorevoli e capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini savonesi. In questi nove anni la giunta regionale e i consiglieri del centrodestra non si sono mai occupati dei temi cruciali della provincia, come il lavoro, le crisi industriali, l’ambiente, mentre si sono caratterizzati per aver difeso a spada tratta il rigassificatore”.

» leggi tutto su www.ivg.it